AttualitàBiellese Orientale
Quaregna Cerreto: scuola chiusa fino a mercoledì per il riscaldamento
Problemi alla caldaia e il tecnico arriverà soltanto mercoledì
A Quaregna Cerreto scuola chiusa da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio per un guasto alla caldaia.
Quaregna Cerreto: scuola chiusa fino a mercoledì per il riscaldamento
La segnalazione del guasto sarebbe avvenuta, secondo quanto dice il sindaco Katia Giordani, nella giornata del 7 gennaio, e il Comune si è subito attivato per contattare il tecnico. L’assistenza della caldaia ha però spiegasto che soltanto nella giornata di mercoledì 13 sarà a Quaregna per poter risolvere il problema.
Infuriati i genitori che non potranno mandare i figli a scuola
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità23 ore fa
Incidente in superstrada. Ci sono rallentamenti
Attualità1 giorno fa
Per Elsa un’altra importante vittoria
Attualità2 giorni fa
Crans Montana. Il video della proprietaria che scappa con la cassa
Cronaca3 giorni fa
Agente della penitenziaria muore in un frontale
Attualità13 ore fa