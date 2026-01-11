A Quaregna Cerreto scuola chiusa da lunedì 12 a mercoledì 14 gennaio per un guasto alla caldaia.

Quaregna Cerreto: scuola chiusa fino a mercoledì per il riscaldamento

La segnalazione del guasto sarebbe avvenuta, secondo quanto dice il sindaco Katia Giordani, nella giornata del 7 gennaio, e il Comune si è subito attivato per contattare il tecnico. L’assistenza della caldaia ha però spiegasto che soltanto nella giornata di mercoledì 13 sarà a Quaregna per poter risolvere il problema.

Infuriati i genitori che non potranno mandare i figli a scuola

