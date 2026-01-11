Seguici su

Perde 3000 euro al videopoker e chiama i carabinieri 

Il giovane in preda alla depressione è stato salvato

Pubblicato

1 ora fa

il

 

Un momento di forte fragilità si è trasformato in una richiesta d’aiuto grazie alla prontezza e alla sensibilità dei carabinieri. Protagonista della vicenda è un giovane affetto da dipendenza dal gioco d’azzardo, che dopo aver perso circa 3mila euro al videopoker a Verbania è stato sopraffatto dalla vergogna e dalla paura di dover raccontare tutto ai genitori.

In preda allo sconforto e con il rischio di volerla fare finita, il ragazzo ha deciso di telefonare al 112. La chiamata è stata immediatamente inoltrata alla centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri, dove l’operatore in servizio ha compreso la gravità della situazione. Durante il colloquio, il giovane si è lasciato andare a uno sfogo profondo, ammettendo di non riuscire a uscire dalla dipendenza dal gioco

