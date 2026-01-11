Lunedì 12 gennaio prenderanno ufficialmente il via i lavori di riqualificazione del primo lotto di via Italia, nel tratto compreso tra via Marocchetti e via Dante con quest’ultima arteria che rimarrà aperta al traffico. L’intervento rientra nel più ampio piano di valorizzazione del centro cittadino, volto a migliorare la sicurezza, la fruibilità e il decoro urbano.

Da lunedì partono i lavori in via Italia a Biella

A partire dalle ore 17 di domenica 11 gennaio, l’accesso a via Italia dalle vie Marocchetti e Dante sarà interdetto alle auto. I residenti sono pertanto invitati a spostare i veicoli entro le ore 17 di domani appunto. Da quel momento, il tratto stradale non sarà più transitabile dalle auto fino alla conclusione dei lavori, prevista per venerdì 28 febbraio.

I marciapiedi resteranno accessibili: durante il giorno, il transito sarà consentito sotto il controllo degli operatori di cantiere mentre in orario serale, notturno, prefestivo e festivo, saranno liberamente percorribili.

La complessa operazione di rifacimento è stata presentata ieri pomeriggio ai residenti di Riva dagli assessori ai Lavori pubblici Cristiano Franceschini, Giacomo Moscarola, responsabile della Polizia locale, Domenico Gallello per i quartieri.

«Si tratta di un intervento dal valore complessivo di 3 milioni e 300 mila euro – ha esordito Franceschini – , uno dei più significativi di questo primo anno di amministrazione. Un investimento importante, che testimonia la volontà di restituire centralità, decoro e funzionalità a una delle vie più rappresentative di Biella. Via Italia non è solo un’arteria urbana: è il cuore del nostro centro, luogo di incontro, di commercio, di storia. Riqualificarla significa investire sul futuro della città, sulla sua attrattività, sulla qualità della vita dei residenti e sulla vitalità delle attività economiche che la animano ogni giorno. L’intervento interesserà l’intero asse di via Italia, da piazza Vittorio Veneto fino a via Marocchetti. Un progetto organico, pensato per restituire continuità estetica e funzionale a tutta la via».

Se sulla necessità di intervento lungo l’asse cittadino i dubbi sono pochi, molte invece sono le preoccupazioni legate alla presenza dei cantieri per un lungo periodo.

«Per ridurre al minimo i disagi – ha affermato Franceschini – soprattutto per residenti e commercianti, i lavori sono stati suddivisi in quattro lotti operativi. Questo approccio ci permette di procedere in modo ordinato, garantendo sempre la fruibilità delle aree non coinvolte dal cantiere». Proprio per ridurre per quanto possibile i disagi «abbiamo riprogrammato le attività, posticipando l’avvio dei lavori per non interferire con un periodo cruciale per il commercio e per la vita del centro».

Nel corso della riunione è emerso il problema di quanti non potranno più usare i propri garage e posti auto. Al comune è stata così rivolta la richiesta di avere posti gratuiti nelle zone blu, soluzione impraticabile o quasi. Entro le prossime ore comunque chi si trova in questa situazione potrà segnalare la problematica al comune stesso.

