Seguici su

AttualitàFuori provincia

Nonno vigile salva la vita a un bambino a Borgosesia

Ha spostato un bambino che rischiava di essere investito

Pubblicato

9 minuti fa

il

Un gesto rapido e istintivo ha evitato una tragedia davanti alla scuola primaria di frazione Aranco. È accaduto in una fredda mattina di dicembre, quando un nonno vigile è riuscito a sottrarre un bambino di circa nove anni all’impatto con un’auto che non stava rallentando all’attraversamento pedonale.

Nonno vigile salva la vita a un bambino a Borgosesia

A raccontare l’episodio, a distanza di qualche settimana, è Piero Buonamici, volontario impegnato ogni giorno nella sicurezza degli alunni: «Mi sono accorto che un’auto proveniente dal centro non accennava a fermarsi. Ho afferrato il bambino per la giacca e l’ho tirato fuori dalla carreggiata un attimo prima che venisse investito». La vettura ha poi frenato bruscamente, urtando di striscio il nonno vigile, mentre il piccolo è rimasto illeso, seppur molto spaventato

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.