Un gesto rapido e istintivo ha evitato una tragedia davanti alla scuola primaria di frazione Aranco. È accaduto in una fredda mattina di dicembre, quando un nonno vigile è riuscito a sottrarre un bambino di circa nove anni all’impatto con un’auto che non stava rallentando all’attraversamento pedonale.

Nonno vigile salva la vita a un bambino a Borgosesia

A raccontare l’episodio, a distanza di qualche settimana, è Piero Buonamici, volontario impegnato ogni giorno nella sicurezza degli alunni: «Mi sono accorto che un’auto proveniente dal centro non accennava a fermarsi. Ho afferrato il bambino per la giacca e l’ho tirato fuori dalla carreggiata un attimo prima che venisse investito». La vettura ha poi frenato bruscamente, urtando di striscio il nonno vigile, mentre il piccolo è rimasto illeso, seppur molto spaventato

