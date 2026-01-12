AttualitàBiella
Qualche nuvola in cielo e temperature sempre basse
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 12 gennaio
Qualche nuvola in cielo e temperature sempre basse. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 12 gennaio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Qualche nuvola in cielo e temperature sempre basse
Nella notte il cielo può presentarsi con qualche nuvola. Le temperature si attestano intorno ai +1°C, con una leggera diminuzione durante le prime ore. La velocità del vento è moderata, con raffiche che raggiungono i 4 km/h. L’umidità si mantiene alta, attorno al 70%.
Durante la mattina, il meteo rimane variabile e le temperature salgono leggermente, raggiungendo i +5°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa è intensa, con il 100% di nubi. I venti continuano a soffiare debolmente da nord-ovest, mantenendo un clima piuttosto fresco.
Nel pomeriggio, ci si aspetta una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzano intorno ai +4°C. Ancora qualche nuvola nel cielo, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si fanno un po’ più sostenuti, con velocità che arrivano fino a 6 km/h.
La sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che scendono nuovamente a circa +2°C. Il cielo è coperto, con una umidità che continua a mantenersi elevata. Le condizioni meteo non subiscono sostanziali variazioni, mantenendo un clima stabile e fresco.
