Seguici su

AttualitàBiella

Qualche nuvola in cielo e temperature sempre basse

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 12 gennaio

Pubblicato

30 minuti fa

il

qualche nuvola in cielo

Qualche nuvola in cielo e temperature sempre basse. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 12 gennaio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Qualche nuvola in cielo e temperature sempre basse

Nella notte il cielo può presentarsi con qualche nuvola. Le temperature si attestano intorno ai +1°C, con una leggera diminuzione durante le prime ore. La velocità del vento è moderata, con raffiche che raggiungono i 4 km/h. L’umidità si mantiene alta, attorno al 70%.

Durante la mattina, il meteo rimane variabile e le temperature salgono leggermente, raggiungendo i +5°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa è intensa, con il 100% di nubi. I venti continuano a soffiare debolmente da nord-ovest, mantenendo un clima piuttosto fresco.

Nel pomeriggio, ci si aspetta una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzano intorno ai +4°C. Ancora qualche nuvola nel cielo, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si fanno un po’ più sostenuti, con velocità che arrivano fino a 6 km/h.

La sera porta un ulteriore abbassamento delle temperature, che scendono nuovamente a circa +2°C. Il cielo è coperto, con una umidità che continua a mantenersi elevata. Le condizioni meteo non subiscono sostanziali variazioni, mantenendo un clima stabile e fresco.
LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.