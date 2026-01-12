Coop verso la svolta? Si valuta anche la chiusura domenicale.

Verso un anno che si preannuncia con una crescita nell’ordine dei decimali: 0,2% per il Pil e dello 0,3% per i consumi. «L’Italia nel 2026 sarà un paese con una crescita poco significativa, vicina allo zero, con consumatori con una capacità di spesa compressa dalle spese obbligate» rimarca Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop cui fanno capo 72 cooperative di consumatori con ricavi 2024 per 16,4 miliardi, oltre 57mila dipendenti in più di 2.200 supermercati scelti da 9 milioni di clienti ogni settimana.

Inoltre, la grande distribuzione si lascia alle spalle un 2025 difficile segnato dal calo dei volumi di vendita e con i margini in sofferenza. La via più diretta è la limatura dei costi e la ricerca di nuovi ricavi come, per esempio, nell’area dei servizi. Si studiano soluzioni per sostenere i fatturati. E tra queste vi è la chiusura domnicale dei punti vendita.

«Come Coop stiamo facendo una riflessione che vorremmo condividere con il sistema della Grande distribuzione: la chiusura dei supermercati la domenica per arrivare a un punto di caduta condiviso che potrebbe prevedere 6 giorni di apertura dei negozi» dice Dalle Rive al quotidiano Il Sole 24 Ore.

Fu il decreto «Salva Italia» del governo Monti a introdurre le aperture domenicali e nei festivi dei negozi. «Le principali imprese del sistema Coop ora vedono con favore la chiusura la domenica e vogliamo vedere se è possibile aprire dei tavoli di confronto con Federdistribuzione e l’Associazione della distribuzione moderna (Adm), se si può arrivare a una visione condivisa».

La decisione permetterebbe di contenere il costo del lavoro, la domenica la maggiorazione è di almeno il 30% del salario, e recuperare produttività ed efficienza che secondo l’Ufficio studi Coop per l’intero sistema della Gdo italiana può valere tra i 2,3 e i 2,6 miliardi. Risorse che potrebbero servire per aumentare le promozioni «e dare una risposta ai nostri dipendenti che non vogliono avere l’impegno del lavoro la domenica – aggiunge Dalle Rive -. Le nostre indagini evidenziano che una parte degli acquisti si sposterebbe negli altri giorni della settimana». Per Coop circa un italiano su tre non fa la spesa la domenica.

Come detto il 2026 si preannuncia come un anno non facile per i consumi a causa delle tensioni geopolitiche internazionali, con un mix tra preoccupazione e incertezza che riguarda almeno sei italiani su dieci, secondo quanto emerge da due sondaggi dell’Ufficio studi Coop realizzati a dicembre: uno in collaborazione con Nomisma su un campione rappresentativo della popolazione italiana e l’altro tra gli opinion leader della community del Rapporto Coop.

