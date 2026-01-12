Seguici su

Biella piange Antonio Roberto Venditti

Ha smesso di battere all’età di settant’anni il cuore di Antonio Roberto Venditti, perito industriale di Biella. L’uomo, morto nei giorni scorsi all’Istituto Belletti Bona di Biella, ha lasciato nel dolore i fratelli Francesco e Alessandro e i nipoti Dario e Arianna.

Il funerale è in programma nella giornata di lunedì 12 gennaio. La cerimonia funebre inizierà alle 15, con partenza dalla cappella dell’Istituto Belletti Bona.
Dopo la celebrazione della Santa Messa, Venditti proseguirà per il tempio crematorio.

