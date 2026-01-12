«Sono tua nipote mi serve aiuto»…ma l’anziana non ci casca.

Truffa tentata a Vigliano, ma questa volta l’anziana presa di mira non ci casca. Nei giorni scorsi una donna ha citofonato a casa sua, fingendosi la nipote e dicendo di avere bisogno di aiuto. Ma l’ottantenne di Vigliano non è caduta nel tranello.

Il tentativo di raggiro è andato in scena via Garibaldi, una delle strade centrali del paese, verso le 20 di giovedì sera. Quando la pensionata ha sentito la voce al citofono, non ha riconosciuto quella della nipote e ha immediatamente chiamato i carabinieri per raccontare quanto appena avvenuto.

