Fratelli discutono per questioni di terreni, interviene il 112

Discussione molto accesa a Cerrione

11 minuti fa

Intervento dei carabinieri l’altro giorno a Cerrione per una discussione troppo accesa tra due parenti. Il diverbio ha visto protagonisti due fratelli che pare stessero litigando per questioni relative ad alcuni terreni confinanti.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno appurato che il confronto era rimasto sul piano verbale.

