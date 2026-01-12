Basso BielleseCronaca
Fratelli discutono per questioni di terreni, interviene il 112
Discussione molto accesa a Cerrione
Fratelli discutono per questioni di terreni, interviene il 112.
Intervento dei carabinieri l’altro giorno a Cerrione per una discussione troppo accesa tra due parenti. Il diverbio ha visto protagonisti due fratelli che pare stessero litigando per questioni relative ad alcuni terreni confinanti.
Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno appurato che il confronto era rimasto sul piano verbale.
Immagine di repertorio
