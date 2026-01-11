Investito in superstrada a Vigliano: 40 giorni di prognosi.

Non è in pericolo di vita l’uomo investito ieri a Vigliano in superstrada. L’automobilista stava cambiando una gomma dell’auto a bordo strada quando sarebbe stato investito. Subito sul posto è intervenuta l’ambulanza e il ferito è stato portato in pronto soccorso.

Ha avuto una prognosi di 40 giorni. Non è in pericolo di vita.

