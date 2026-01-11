Seguici su

BiellaCronaca

Investito in superstrada a Vigliano: 40 giorni di prognosi

Per fortuna l’uomo non è in pericolo di vita. Rimane ricoverato.

Pubblicato

41 minuti fa

il

Investito in superstrada a Vigliano: 40 giorni di prognosi.

Non è in pericolo di vita l’uomo investito ieri a Vigliano in superstrada. L’automobilista stava cambiando una gomma dell’auto a bordo strada quando sarebbe stato investito. Subito sul posto è intervenuta l’ambulanza e il ferito è stato portato in pronto soccorso.

Ha avuto una prognosi di 40 giorni. Non è in pericolo di vita.

 

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.