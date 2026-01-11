Prima le botte da orbi in via La Marmora, poi il furto al centro commerciale.

Biella: prima la rissa poi il furto al supermercato

Scene di violenza e di ordinario degrado nel cuore della città, dove nella serata di mercoledì è stato necessario l’intervento di tre volanti della questura per riportare alla calma una decina di persone coinvolte in una rissa. A dare l’allarme sono stati gli addetti alla vigilanza della Mek Pol che, avvisati di quanto stava accadendo all’esterno da alcuni passanti, hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. In breve tempo sul posto è quindi intervenuta la polizia, che ha provveduto a placare gli animi e a identificare i protagonisti, quasi tutti tra i venti e i trent’anni e di origine nordafricana.

Nel frattempo, però, due di loro erano entrati al centro commerciale “I Giardini”, dove sono stati sorpresi tra le corsie dell’Esselunga mentre consumavano cibo sul posto. Quando il personale e i vigilanti gli hanno fatto notare che avrebbero dovuto pagare quella merce, i due si sono dati alla fuga e hanno oltrepassato le casse, senza saldare il dovuto. Ad attenderli in galleria, però, hanno trovato altri agenti della questura. Durante le fasi di identificazione, sono stati trovati in possesso di un paio di bottiglie di liquori, ovviamente non pagate.

A quel punto la situazione ha rischiato di scaldarsi nuovamente perché si sono avvicinati altri protagonisti della rissa precedente per provare a difendere i due sottoposti al controllo.

Gli agenti hanno gestito anche questo ennesimo momento di tensione e hanno condotto i due giovani fermati in questura per tutti gli accertamenti del caso. Molto probabilmente nei loro confronti scatterà la denuncia per furto aggravato.

Quello di mercoledì sera, purtroppo, non è stato un episodio isolato. Il giorno dell’Epifania, ad esempio, c’era già stato un caso di violenza in via La Marmora. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, sarebbe volata anche qualche bottigliata. Giovedì sera, invece, un paio di persone avevano creato problemi al bar del centro commerciale. Spesso e volentieri si tratta di “soliti noti”.

«Bazzicano sempre in quella zona di via Lamarmora – commenta un cittadino biellese che frequenta quotidianamente l’area – e di solito bisticciano tra di loro, senza coinvolgere altri passanti. Però ovviamente non sono scene edificanti e la gente, quando succede, ha comprensibilmente paura».

