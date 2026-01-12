Seguici su

E’ morto il professor Alessandro Orsi

Insegnante, storico, scrittore e uomo di cultura, era conosciutissimo ovunque, dai giovani come dagli anziani

Pubblicato

33 minuti fa

il

E’ morto il professor Alessandro Orsi, Valsesia e Valsessera in lutto. Insegnante, storico, scrittore e uomo di cultura, aveva scoperto una grave malattia solo un mese fa.

Aveva cominciato a stare male poco più di un mese fa, dopo la presentazione a Varallo del suo ultimo libro “La Valsesia della Belle Epoque”. E purtroppo gli era stata diagnosticata una grave malattia ormai in fase avanzata. Sono state tentete delle cure, ma non c’è stato nulla da fare. Alessandro Orsi è morto nelle prime ore di oggi, lunedì 12 gennaio, a 75 anni.

E’ un lutto che tocca tutta la Valsesia e la Valsessera. Orsi era conosciutissimo ovunque, dai giovani come dagli anziani. Era stato studente attivo nei movimenti del ’68, poi insegnante di letteratura italiana e storia e infine preside all’istituto alberghiero “Pastore” di Varallo e “Soldati” di Gattinara. Una carriera nel mondo della scuola a cui si era affiancata una vita intera di studi e ricerche, una passione infinita nei confronti della storia locale, soprattutto per quanto riguarda il periodo della Resistenza. Lo riporta Notizia Oggi 

 

