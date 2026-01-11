CircondarioCronaca
Rissa a Gaglianico: intervengono i carabinieri
La lite è degenerata e alcuni giovani hanno iniziato a picchiarsi per strada.
Rissa a Gaglianico: intervengono i carabinieri.
E’ successo nella serata del 9 gennaio. Inizialmente è stata una lite che ha coinvolto almeno tre giovani tra i 28 e i 36 anni poi la cosa è degenerata. E hanno iniziato a prendersi a botte per strade. Sul posto sono giunti i carabinieri che sono riusciti a fermare e identificare le persone coinvolte.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità21 ore fa
Incidente in superstrada. Ci sono rallentamenti
Attualità1 giorno fa
Per Elsa un’altra importante vittoria
Attualità2 giorni fa
Crans Montana. Il video della proprietaria che scappa con la cassa
Cronaca3 giorni fa
Agente della penitenziaria muore in un frontale
Attualità11 ore fa