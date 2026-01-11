Rissa a Gaglianico: intervengono i carabinieri.

E’ successo nella serata del 9 gennaio. Inizialmente è stata una lite che ha coinvolto almeno tre giovani tra i 28 e i 36 anni poi la cosa è degenerata. E hanno iniziato a prendersi a botte per strade. Sul posto sono giunti i carabinieri che sono riusciti a fermare e identificare le persone coinvolte.

