Rissa a Gaglianico: intervengono i carabinieri 

La lite è degenerata e alcuni giovani hanno iniziato a picchiarsi per strada.

21 minuti fa

Rissa a Gaglianico: intervengono i carabinieri.

E’ successo nella serata del 9 gennaio. Inizialmente è stata una lite che ha coinvolto almeno tre giovani tra i 28 e i 36 anni poi la cosa è degenerata. E hanno iniziato a prendersi a botte per strade. Sul posto sono giunti i carabinieri che sono riusciti a fermare e identificare le persone coinvolte.

