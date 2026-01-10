BiellaCircondarioCronaca
Investito a Vigliano. Pedone grave in ospedale
L’uomo portato a Biella in ospedale
Un uomo di 63 anni è stato investito questa mattina sulla strada statale SS758, all’altezza del comune di Vigliano Biellese. L’incidente è avvenuto oggi poco prima delle 10.
L’uomo, soccorso dal personale sanitario, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Biella in codice rosso. Secondo quanto riferito, al momento dei soccorsi era cosciente.
