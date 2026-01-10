AttualitàBiella
Incidente in superstrada. Ci sono rallentamenti
È successo stamattina
Incidente in superstrada. Ci sono rallentamenti.
Stamattina incidente lungo la superstrada in direzione Biella nei pressi dell’uscita di vigliano. Si sono verificati rallentamenti. Sul posto i carabinieri.
