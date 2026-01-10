Tutto pronto per la ripartenza anche nelle principali categorie del calcio regionale. Dopo la serie D e la Biellese, che sono tornate in campo già la scorsa settimana, domani (fischio d’inizio alle 14.30) tocca ai campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria. Sarà invece necessario attendere ancora un po’ per vedere nuovamente sul terreno di gioco Seconda e Terza categoria, la cui ripresa è fissata per domenica 25 gennaio.

Riparte il calcio: in campo serie D, Eccellenza, Promozione e Prima

La situazione

Eccellenza – Girone A, la 16ª Giornata (1ª di ritorno): Baveno Stresa-Città di Cossato (1-0); Borgaro-Aygreville (1-0); Borgosesia-Accademia Borgomanero (2-1); Bulè Bellinzago-Settimo (2-2); Druentina-Fulgor Chiavazzzese RV (3-0); Lascaris-Oleggio (0-0); Pro Eureka-Briga (0-2); Volpiano Pianese-Verbania (3-0). Classifica: Borgosesia 34; Volpiano Pianese 30; Accademia Borgomanero 29; Lascaris 28; Pro Eureka 22; Verbania 21; Settimo 20; Baveno Stresa e Borgaro 19; Briga 18; Oleggio, Druentina e Aygreville 16; Città di Cossato e Fulgor Chiavazzese RV 13; Bulè Bellinzago 12.

Promozione – Girone A, la 16ª Giornata (1ª di ritorno): Casale-Arona (2-0); Ceversama-QuinciTava (0-3); Gattinara-Banchette Colleretto GP (1-4); Gravellona SP-LB Trino (1-1); Ivrea-Ornavassese (1-2); Orizzonti Canavese Alicese-Virtus Vercelli (1-3); Piedimulera-Dufour Varallo (1-4); Union Novara-Juve Domo (0-3). Classifica: Casale 39; Juve Domo 34; Dufour Varallo 29; QuinciTava 27; Gattinara 24; Arona, LB Trino e Banchette Colleretto GP 22; Ivrea 20; Ornavassese 19; Orizzonti Canavese Alicese 17; Ceversama e Virtus Vercelli 15; Piedimulera 13; Union Novara 10; Gravellona SP 3.

Prima categoria – Girone B, la 16ª Giornata (1ª di ritorno): Ardor SF Corio-Valchiusella (2-4); Leinì-Bollengo (0-6); Cgc Aosta-Livorno Ferraris Bianzè (0-0); Cigliano-Ponderano (0-0); Gaglianico-Mappanese (1-1); Torri Biellesi-Saint Christophe (1-2); Valle Cervo Andorno-Bosconerese (1-0); Valle Elvo-Agliè Valle Sacra (3-2). Classifica: Gaglianico 30; Bosconerese e Livorno Ferraris Bianzè 28; Ardor SF Corio, Cgc Aosta e Valle Cervo Andorno 27; Valle Elvo 25; Cigliano 23; Ponderano 21; Bollengo 20; Saint-Christophe 17; Agliè Valle Sacra 16; Valchiusella 15; Torri Biellesi 14; Mappanese 13; Leinì 0.

