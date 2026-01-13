Seguici su

Abusò della figlia per 12 anni: a processo un pensionato

I fatti si sono verificati in un Comune del basso Biellese

1 ora fa

Dopo essere stato condannato per maltrattamenti nei confronti della figlia e della moglie, un pensionato di Cavaglià è stato condannato anche per abusi sulla figlia. Tra l’altro è emerso che l’uomo avrebbe costretto la moglie ad assistere ai rapporti con la figlia.

