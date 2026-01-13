CronacaValli Mosso e Sessera
Allarme a Pray per un incendio nello scantinato
Tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Biella e Ponzone
Intervento dei vigili del fuoco di Ponzone ieri, lunedì 12 gennaio, alla sera. Le fiamme sono scoppiate nello scantinato di una casa.
E’ stato un passante a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche una squadra vigili del fuoco di Biella. Il tempestivo intervento ha evitato conseguenze ben più gravi. Ancora da chiarire le cause.
