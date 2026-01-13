Seguici su

Allarme a Pray per un incendio nello scantinato

Tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Biella e Ponzone

Pubblicato

59 minuti fa

il

signore di 100 anni

Intervento dei vigili del fuoco di Ponzone ieri, lunedì 12 gennaio, alla sera. Le fiamme sono scoppiate nello scantinato di una casa.

E’ stato un passante a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche una squadra vigili del fuoco di Biella. Il tempestivo intervento ha evitato conseguenze ben più gravi. Ancora da chiarire le cause.

