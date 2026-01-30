Seguici su

Abusi su una bimba di 10 anni: biellese a processo

I fatti risalgono al 2021, un giovane residente nel Biellese abusò di una bambina di dieci anni. I due stavano guardando un film una sera quando l’uomo avrebbe iniziato a toccare la bambina e l’avrebbe costretta a toccarlo.
La piccola aveva subito raccontato tutto, le indagini dei carabinieri avevano avuto riscontri. Ora la procura ha chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio dell’uomo.

