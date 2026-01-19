Seguici su

Ruba dalla cassa di un bar del centro: arrestato

Operazione di polizia nella notte tra sabato e domenica

Ruba dalla cassa di un bar del centro: arrestato. Manette ai polsi per un giovane pregiudicato biellese.

Nella notte tra sabato e domenica la polizia ha arrestato un 24enne con l’accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti della erano intervenuto in quanto un cittadino aveva udito rumori provenire dalla porta di servizio del locale cittadino. E aveva notato un ragazzo che si introduceva all’interno dopo aver forzato la porta d’ingresso. Due volanti sono giunte sul posto in pochissimi minuti e hanno constatato l’avvenuta effrazione della porta. Che si presentava peraltro con un frigorifero davanti così da impedire l’accesso.

Due poliziotti sono riusciti a spostare l’elettrodomestico e a entrare sorprendendo il ladro all’interno del magazzino. Il giovane li ha aggrediti, cercando di scappare e minacciandoli con un taglierino. E’ stato però immediatamente immobilizzato e trovato in possesso del denaro rubato dal registratore di casa.

In evidente stato di ebbrezza, il 24enne si è ben presto calmato ed è appunto stato arrestato
Argomenti correlati:
