Il mercato di Biella tornerà in centro?

In questi giorni è rimbalzata la notizia secondo cui l’amministrazione comunale di Biella, guidata dal sindaco Marzio Olivero, starebbe valutando il trasferimento del mercato da Piazza Falcone al centro cittadino.

Una scelta che rappresenterebbe, di fatto, l’esatto contrario di quanto avvenne nel 1998, quando l’allora sindaco Gianluca Susta decise di spostare il mercato da Piazza Martiri della Libertà e Piazza Colonnetti all’area del Villaggio La Marmora, dove si svolge tuttora. All’epoca la decisione fu motivata da evidenti problemi logistici del centro: carenza di parcheggi, mancanza di elettrificazione adeguata e servizi igienico-sanitari insufficienti per un mercato di grandi dimensioni.

Quel trasferimento, però, non fu affatto indolore. Le polemiche furono immediate e coinvolsero cittadini, commercianti e soprattutto ambulanti. Negli anni successivi, il rimpianto per il mercato in centro e le critiche alla nuova collocazione non si spensero mai. Emblematico fu il ventesimo anniversario dello spostamento, quando gli ambulanti tornarono a lamentare la scarsa presenza di collegamenti bus e una riorganizzazione dei banchi ritenuta insoddisfacente.

Oggi la storia sembra ripetersi. L’amministrazione comunale ha avviato un progetto per riportare il mercato nel centro storico, ipotizzando aree come Piazza Martiri della Libertà o Piazza Vittorio Veneto, con l’obiettivo dichiarato di rivitalizzare una zona che da anni soffre lo svuotamento commerciale. Anche questa volta, però, il progetto ha acceso un acceso dibattito cittadino, con numerosi ambulanti e operatori contrari e pronti persino a raccolte firme contro lo spostamentoIl sindaco Olivero ha chiarito che il trasferimento rientra nel programma elettorale e che non esiste ancora una sede definitiva, ma che l’idea di fondo è quella di riportare vita, persone e socialità nel cuore della città.

Colpisce, tuttavia, come nel tempo la posizione degli ambulanti sembri rimanere immutabile: alla fine degli anni Novanta ci si lamentava perché il mercato veniva spostato fuori dal centro, oggi ci si lamenta perché si ipotizza di riportarlo in centro. Nel frattempo, va ricordato che negli ultimi vent’anni le amministrazioni hanno investito in parcheggi e infrastrutture, rendendo il centro più accessibile rispetto al passato.

È legittimo attendere di conoscere il progetto definitivo prima di esprimere giudizi, ma è altrettanto giusto sottolineare come, puntualmente, ogni proposta di cambiamento incontri una contrarietà pregiudiziale. Un atteggiamento che, alla lunga, non aiuta né il mercato né la città di Biella.

