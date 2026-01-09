Furto a Viverone: in cassaforte c’erano pistole e fucili

Hanno trovato una cassaforte in casa durante il furto e hanno deciso di portarsela via. I malviventi che l’altro giorno hanno colpito a Viverone forse pensavano di trovarci dentro preziosi. Non hanno neppure aperto la cassaforte, ma hanno deciso di portarsela via forse per poterci lavorare meglio. Ma all’interno non c’erano soldi oppure ori, ma armi regolarmente denunciate. Il proprietario, un ex cacciatore, le teneva custodite.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook