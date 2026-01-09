BiellaCronaca
Furto a Viverone: in cassaforte c’erano pistole e fucili
Indagano i carabinieri
Hanno trovato una cassaforte in casa durante il furto e hanno deciso di portarsela via. I malviventi che l’altro giorno hanno colpito a Viverone forse pensavano di trovarci dentro preziosi. Non hanno neppure aperto la cassaforte, ma hanno deciso di portarsela via forse per poterci lavorare meglio. Ma all’interno non c’erano soldi oppure ori, ma armi regolarmente denunciate. Il proprietario, un ex cacciatore, le teneva custodite.
