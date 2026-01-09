Seguici su

AttualitàBiella

Crans Montana. Il video della proprietaria che scappa con la cassa

Intanto a Biella si spera ancora per la giovane Elsa.

Pubblicato

59 minuti fa

il

Tragedia di Crans-Montana, grave una studentessa biellese di 15 anni

Sono ancora tanti i giovani italiani ricoverati dopo l’incendio divampato tra cui la biellese Elsa Rubino.

Intanto proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere.

E ci sono aspetti anche inquietanti da chiarire.

Come spiegato sul sito di Sky Tg24.

La proprietaria del locale di Crans-Montana che si allontana, la sera dell’incendio di Capodanno, con la cassa in mano. Sarebbe questa la scena ripresa dalle telecamere su strada, secondo quanto riporta Repubblica, con protagonista Jessica Moretti, moglie di Jacques e insieme a lui proprietari de Le Constellation, il locale andato a fuoco a Capodanno e nel quale sono morte 40 persone, quasi tutte giovanissime.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.