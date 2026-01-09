Crans Montana. Il video della proprietaria che scappa con la cassa

Sono ancora tanti i giovani italiani ricoverati dopo l’incendio divampato tra cui la biellese Elsa Rubino.

Intanto proseguono le indagini da parte delle autorità svizzere.

E ci sono aspetti anche inquietanti da chiarire.

Come spiegato sul sito di Sky Tg24.

La proprietaria del locale di Crans-Montana che si allontana, la sera dell’incendio di Capodanno, con la cassa in mano. Sarebbe questa la scena ripresa dalle telecamere su strada, secondo quanto riporta Repubblica, con protagonista Jessica Moretti, moglie di Jacques e insieme a lui proprietari de Le Constellation, il locale andato a fuoco a Capodanno e nel quale sono morte 40 persone, quasi tutte giovanissime.

