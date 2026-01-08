Seguici su

BiellaCronaca

Tentato furto all’Esselunga

Nei guai due giovani di origine straniera

Pubblicato

1 ora fa

il

tentato furto all'esselunga

Tentato furto all’Esselunga. Nei guai due giovani di origine straniera, che ora verranno denunciati dalla polizia.

Tentato furto all’Esselunga

Tutto è successo nella serata di ieri, mercoledì 7 gennaio, poco prima dell’orario di chiusura del supermercato. Stando a una prima ricostruzione e a quanto rivelato da alcuni testimoni oculari, due ragazzi avrebbero provato a rubare alcuni prodotti. I giovani avrebbe tentato di allontanarsi dalle casse senza pagare. Sono stati immediatamente scoperti e fermati dal personale di vigilanza, che ha poi allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti di polizia giunti sul posto hanno dunque provveduto a identificare i ladri, che peraltro non hanno avuto un atteggiamento poco collaborativo nel corso degli accertamenti. Portati in questura per le verifiche del caso, saranno denunciati per furto aggravato.
LEGGI ANCHE: Furto al supermercato, due donne rubano alcolici per oltre 200 euro

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.