Tentato furto all’Esselunga
Nei guai due giovani di origine straniera
Tutto è successo nella serata di ieri, mercoledì 7 gennaio, poco prima dell’orario di chiusura del supermercato. Stando a una prima ricostruzione e a quanto rivelato da alcuni testimoni oculari, due ragazzi avrebbero provato a rubare alcuni prodotti. I giovani avrebbe tentato di allontanarsi dalle casse senza pagare. Sono stati immediatamente scoperti e fermati dal personale di vigilanza, che ha poi allertato le forze dell’ordine.
Gli agenti di polizia giunti sul posto hanno dunque provveduto a identificare i ladri, che peraltro non hanno avuto un atteggiamento poco collaborativo nel corso degli accertamenti. Portati in questura per le verifiche del caso, saranno denunciati per furto aggravato.
