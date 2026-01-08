Seguici su

Incidenti e feriti sulle strade biellesi

Quella di ieri è stata una giornata particolarmente complicate per gli automobilisti

Incidenti e feriti sulle strade biellesi. Forse sarà il grande freddo, oppure la fine delle vacanze di Natale e il ritorno alla quotidianità. O ancora, più semplicemente, una casualità. Ma quel che è certo è che quella di ieri è stata una giornata particolarmente complicate per gli automobilisti.

Due i feriti. Il primo caso riguarda una donna, coinvolta nell’incidente che si è verificato intorno al mezzogiorno sulla SP113, a Portula. Sinistro tra due auto che ha causato la momentanea chiusura del tratto stradale. La donna ferita, al volante di una delle due vetture, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Borgosesia.

Ferito e portato in ospedale, al Degli Infermi di Ponderano, uno dei due automobilisti protagonisti dello scontro avvenuto in mattinata a Vigliano. Contemporaneamente un altro incidente si è verificato a Biella, all’incrocio tra via Carso e via Piave.

Decisamente più curioso ciò ciò che invece è successo a Netro nel pomeriggio, intorno alle 17.30. Un uomo ha segnalato la presenza, lungo la strada per Donato, di un trattore che procedeva a zig-zag, peraltro in contromano, e che avrebbe anche urtato una macchina in sosta.
