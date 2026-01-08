Auto si ribalta a Viverone, conducente estratto dalle lamiere.

Auto si ribalta a Viverone, conducente estratto dalle lamiere

Paura nel pomeriggio di ieri, 7 gennaio, nel comune di Viverone. Poco dopo le 17.30 un’auto si è capovolta lungo la strada, nei pressi del Lago di Bertignano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo e lo hanno affidato alle cure mediche.

I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook