Auto si ribalta a Viverone, conducente estratto dalle lamiere.

Grande paura nei pressi del Lago di Bertignano: sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri
Paura nel pomeriggio di ieri, 7 gennaio, nel comune di Viverone. Poco dopo le 17.30 un’auto si è capovolta lungo la strada, nei pressi del Lago di Bertignano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo e lo hanno affidato alle cure mediche.
I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.
