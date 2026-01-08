Seguici su

CronacaValle Cervo

Oggi l’ultimo saluto a Paolo Baldon, aveva 65 anni

La Valle Cervo piange la scomparsa di un uomo conosciuto e stimato in tutta la zona

Pubblicato

11 minuti fa

il

Oggi l'ultimo saluto a Paolo Baldon, aveva 65 anni

Oggi l’ultimo saluto a Paolo Baldon, aveva 65 anni.

Oggi l’ultimo saluto a Paolo Baldon, aveva 65 anni

La Valle Cervo piange la scomparsa di Paolo Baldon, venuto a mancare all’età di 65 anni. Persona stimata e conosciuta in tutta la zona, lascia un profondo vuoto nella comunità.

L’ultimo saluto si terrà oggi, giovedì 8 gennaio, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sagliano Micca.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.