Oggi l’ultimo saluto a Paolo Baldon, aveva 65 anni.

La Valle Cervo piange la scomparsa di Paolo Baldon, venuto a mancare all’età di 65 anni. Persona stimata e conosciuta in tutta la zona, lascia un profondo vuoto nella comunità.
L’ultimo saluto si terrà oggi, giovedì 8 gennaio, alle 10 nella chiesa parrocchiale di Sagliano Micca.
