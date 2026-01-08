Seguici su

CronacaValle Elvo

Addio a Salvatore Olivo, stroncato da un malore a 60 anni

Inutili i soccorsi, intervenuti a Occhieppo Inferiore. Di recente era arrivato all’agognato traguardo della pensione

La moglie ha immediatamente lanciato l’allarme, ma per Salvatore Olivo purtroppo non c’è stato niente da fare: il malore improvviso che lo ha colto nella sua abitazione nella giornata di domenica gli è stato purtroppo fatale. Il suo cuore non ha più ripreso a battere.

Come accertato dai soccorritori intervenuti sul posto, a Occhieppo Inferiore, il decesso è stato provocato da cause naturali.
L’uomo aveva soltanto sessant’anni e di recente era arrivato all’agognato traguardo della pensione.
Oltre alla moglie Lorella, Salvatore ha lasciato nel dolore il figlio Omar con la moglie Aurora, il papà Gaetano, le sorelle Luisa, Chiara e Giuseppina con le rispettive famiglie, gli zii Graziella e Paolo, i cari amici Desy e Mirko con il figlio Andrea. Ieri è stato celebrato il funerale.

