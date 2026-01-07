Ponzone dice addio a Rita Pera Giob, aveva 101 anni.

Si è spenta a 101 anni (in realtà a poche settimane dai 102) Rita Pera Giob: originaria di Soprana, viveva a Ponzone ed era una delle persone più anziane di Valdilana. Rita aveva lavorato, prima della pensione, come tessitrice in diverse ditte tessili della zona: il periodo più lungo l’aveva trascorso al lanificio Giletti di Ponzone.

Da Baltigati a Soprana si era trasferita a Ponzone nel 1976. Tra i suoi hobby che l’hanno accompagnata nella sua lunga vita c’era la lettura, anche se negli ultimi anni aveva dovuto sospendere questa sua passione per problemi alla vista. La donna si è spenta il 30 dicembre nella sua casa a Ponzone

Lascia il nipote Piero con Mariana e tutti quelli che le hanno voluto bene. Lo riporta Notizia Oggi

