Auto si schianta contro un bar, donna portata in ospedale

Incidente nella mattinata di oggi, 7 gennaio, in via Mazzini a Cossato. Un’auto è uscita di strada ed è finita contro una colonna di un bar.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza il veicolo, mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi.

La conducente è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

