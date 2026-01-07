CronacaValli Mosso e Sessera
Scontro tra auto a Portula, conducenti soccorsi dal 118
Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco
Incidente poco dopo mezzogiorno di oggi a Portula. Due veicoli sono rimasti coinvolti in un impatto lungo la strada provinciale 113.
Sul posto è intervenuto il personale del 118 per prestare assistenza alle persone coinvolte, mentre i Carabinieri di Bioglio hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica.
Operativi anche i Vigili del Fuoco di Ponzone per la messa in sicurezza dei mezzi.
Immagine di repertorio
