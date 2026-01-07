Seguici su

Incendio nella notte a Chiavazza: due auto in fiamme

I vigili del fuoco hanno spento il rogo divampato a mezzanotte. Accertamenti in corso

Pubblicato

50 minuti fa

il

Foto di repertorio

Intervento dei vigili del fuoco in piena notte a Chiavazza per spegnere un incendio: le fiamme avevano avvolto due auto.

Incendio a Chiavazza: due auto in fiamme a mezzanotte

L’allarme è scattato intorno a mezzanotte in strada Novellino, dove stando a quanto ricostruito finora due auto sarebbero state divorate dal fuoco.

Sul posto sono intervenuti i pompieri, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area interessata, evitando che l’incendio potesse propagarsi ad altri veicoli o strutture vicine.

Presenti anche i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti di rito per ricostruire le cause e la dinamica del rogo. Le due auto coinvolte sono state poste sotto sequestro.

