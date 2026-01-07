Seguici su

Cossato piange Guido Pavesi, morto dopo una breve malattia

Era il titolare della Casa del mobile di via Maffei

guido pavesi

Ha destato profondo cordoglio a Cossato la notizia della scomparsa di Guido Pavesi, morto a 70 anni dopo una breve malattia.

Addio a Guido Pavesi, morto il giorno dell’Epifania

Il cuore del settantenne ha smesso di battere ieri, 6 gennaio, all’ospedale di Novara. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione a Cossato, dove Guido era conosciuto e apprezzato anche per essere il titolare della Casa del mobile.

Lascia nel dolore i due figli e la sorella

A dare il triste annuncio della sua scomparsa sono stati i figli: Alberto con Francesca e Arianna con Edoardo. Lo piangono anche la sorella Rachele con Gian Battista; i cognati Claudio e Giampiero.

Oggi il rosario, domani l’ultimo saluto

La veglia di preghiera si terrà oggi, mercoledì 7 gennaio, alle 20. Familiari e amici reciteranno il rosario nella chiesa parrocchiale di San Defendente a Cossato.

Nella stessa chiesa, domani pomeriggio alle 15, è invece in programma il funerale. Al termine della cerimonia, Guido Pavesi verrà tumulato nella tomba di famiglia presso il Cimitero di Cossato.

Il ringraziamento della famiglia

La famiglia Pavesi ha rivolto pubblicamente un grazie di cuore ai Reparti di Ematologia e Rianimazione dell’Ospedale di Novara, nonché alla dottoressa Carmela Filippone.

