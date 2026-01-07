Oggi l’addio a Chiara Costanzo, la sedicenne di Arona morta a Crans Montana

Oggi è il giorno del dolore a Milano e ad Arona: nel pomeriggio verrà salutata per l’ultima volta Chiara Costanza, giovanissima vittima della tragedia di Crans Montana.

Oggi l’addio alla sedicenne Chiara Costanzo

Il feretro della ragazza, attualmente residente nel capoluogo lombardo ma originaria di Arona, dove la famiglia è molto conosciuta, è tornato in Italia lunedì. L’aereo è atterrato a Linate, accolto da silenzio e dolore.

Oggi, mercoledì 7 gennaio, è in programma il funerale. La cerimonia funebre inizierà alle 14,45 nella basilica di Santa Maria delle Grazie, a Milano, dove è stato proclamato il lutto cittadino.

Contemporaneamente, nella basilica di Sant’Ambrogio, si svolgeranno le esequie di Achille Barosi, sedicenne milanese morto nella tragedia di Capodanno.

Il dolore della comunità di Arona

Anche Arona si è unita al dolore della famiglia Costanzo. Come riporta Prima Novara, il sindaco Alberto Gusmeroli ha annunciato nei giorni scorsi che la Rocca Borromea rimarrà spenta in segno di lutto fino al giorno dell’ultimo saluto, in un gesto simbolico ma significativo.

