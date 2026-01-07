Tragedia in autostrada: un morto e due feriti nello scontro tra auto e camion

È terribile il bilancio dell’incidente avvenuto lungo l’autostrada Torino-Piacenza: un uomo è morto, altre due persone sono rimaste ferite.

Un morto e due feriti nell’incidente in autostrada

La tragedia si è consumata l’altra sera lungo la A21, nel tratto compreso tra Villanova d’Asti e Asti Ovest, nel territorio di Dusino San Michele. A scontrarsi sono stati un camion e un’automobile.

L’impatto è stato molto violento e non ha lasciato scampo a uno degli occupanti dell’auto, morto sul colpo. Le altre due persone coinvolte sono state soccorse dal 118, una in codice giallo, l’altro in codice rosso. Quest’ultimo è un uomo di circa 50 anni, trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Alessandria.

Sul posto anche vigili del fuoco e polizia stradale

Oltre ai sanitari del 118, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Questi ultimi si sono occupati dei rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità.

