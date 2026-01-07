Incidente mortale nel Canavese: la vittima è un uomo di 31 anni

Tragedia a Volpiano: un incidente mortale ha sconvolto il Canavese il giorno dell’Epifania.

Lo schianto frontale si è verificato a Volpiano, in corso Europa, ed è costato la vita a un giovane automobilista di 31 anni. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e purtroppo i soccorsi si sono rivelati vani.

Incidente mortale nel Canavese: uomo di 31 anni perde la vita in un frontale

L’impatto, verificatosi nel tardo pomeriggio, è stato molto violento. Una delle due auto coinvolte nel frontale si sarebbe anche ribaltata in seguito allo scontro. Uno dei due automobilisti, rimasto intrappolato nell’abitacolo, non ce l’ha fatta. Illeso, invece, l’altro conducente. La cause della tragedia sono in fase d’accertamento.

All’arrivo dei soccorritori era già in condizioni gravissime

Come riporta Prima il Canavese, sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 di Azienda Zero con due ambulanze. L’équipe medica ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo per il giovane automobilista non c’è stato nulla da fare. Si chiamava Lin Zhi e aveva 31 anni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook