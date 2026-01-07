Seguici su

Incidente mortale nel Canavese: la vittima è un uomo di 31 anni

Soccorso in condizioni gravissime dopo il frontale, purtroppo non ce l’ha fatta

ferma l'auto all'uscita della superstrada
Tragedia a Volpiano: un incidente mortale ha sconvolto il Canavese il giorno dell’Epifania.

Lo schianto frontale si è verificato a Volpiano, in corso Europa, ed è costato la vita a un giovane automobilista di 31 anni. L’uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e purtroppo i soccorsi si sono rivelati vani.

Incidente mortale nel Canavese: uomo di 31 anni perde la vita in un frontale

L’impatto, verificatosi nel tardo pomeriggio, è stato molto violento. Una delle due auto coinvolte nel frontale si sarebbe anche ribaltata in seguito allo scontro. Uno dei due automobilisti, rimasto intrappolato nell’abitacolo, non ce l’ha fatta. Illeso, invece, l’altro conducente. La cause della tragedia sono in fase d’accertamento.

All’arrivo dei soccorritori era già in condizioni gravissime

Come riporta Prima il Canavese, sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 di Azienda Zero con due ambulanze. L’équipe medica ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma purtroppo per il giovane automobilista non c’è stato nulla da fare. Si chiamava Lin Zhi e aveva 31 anni.

