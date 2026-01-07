Addio al dottor Maurilio Castelletta, storico primario di Chirurgia.

Addio al dottor Maurilio Castelletta, storico primario di Chirurgia

La Valsesia e il Novarese piangono la scomparsa del dottor Maurilio Castelletta, medico chirurgo di grande esperienza e umanità, venuto a mancare all’età di 92 anni. Figura molto conosciuta e stimata, negli anni Ottanta aveva ricoperto il ruolo di primario di Chirurgia all’ex ospedale San Giovanni Battista di Gattinara, lasciando un segno profondo nella sanità locale.

Professionista apprezzato per la competenza e per l’attenzione verso i pazienti, Castelletta è stato per lungo tempo un punto di riferimento soprattutto nella bassa Valsesia, dove era noto non solo come medico, ma anche per le sue qualità umane e la costante presenza accanto a chi aveva bisogno di cure. Lo riporta Notizia Oggi

Il funerale celebrato a Novara

A darne il doloroso annuncio sono i figli Marcella e Davide, la nuora Barbara, gli amati nipoti Lorenzo, Marta e Matteo, insieme ai parenti e a quanti lo hanno conosciuto e stimato. Il funerale è stato celebrato l’altra settimana nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Novara, città dove il medico abitava. La salma è poi stata tumulata nel cimitero di Pernate.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook