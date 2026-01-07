Volpe ferita resta intrappolata in un negozio: salvata dai vigili del fuoco.

I vigili del fuoco sono sempre pronti a intervenire in situazioni di emergenza, non solo per salvare vite umane ma anche per soccorrere gli animali in difficoltà. E quella andata in scena a Santhià è una piccola “favola” di inizio anno dal lieto fine.

Nella serata di sabato 3 gennaio, intorno alle 19.30, la squadra del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Santhià è stata chiamata a intervenire per un recupero insolito: una volpe, per cause ancora da chiarire, era rimasta intrappolata all’interno di un negozio.

L’operazione di soccorso

All’arrivo dei soccorritori, l’animale appariva spaventato e in evidente difficoltà. Durante le operazioni è emerso che la volpe presentava una ferita a una zampa posteriore, probabilmente riportata prima o durante l’ingresso accidentale nel locale. Con attenzione e professionalità, i vigili del fuoco sono riusciti a mettere in sicurezza l’animale, sottraendolo a una situazione di forte stress e dolore.

Dopo il recupero, la volpe è stata affidata alle cure di un veterinario per gli accertamenti necessari e le prime medicazioni. Una volta verificato il suo stato di salute, l’animale è stato successivamente liberato e potrà tornare nel suo habitat naturale. Lo riporta Notizia Oggi

