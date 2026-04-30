Biella piange Gilberto Pessa, morto a soli 68 anni

Lutto a Biella per la scomparsa di Gilberto Pessa, venuto a mancare all’età di 68 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari.

A dare il doloroso annuncio sono stati la moglie Elisa Tarabbo, i figli Vittoria, Federica e Francesco e l’affezionata Gabri.

Pessa era molto conosciuto e benvoluto a Biella e nel quartiere San Paolo, dove da molti anni gestiva un’attività nel settore dell’informatica.

L’ultimo saluto a Gilberto Pessa

Chi desidera rendere omaggio a Gilberto potrà farlo recandosi alla Casa Funeraria Defabianis di Biella, in strada Santa Maria di Campagnate 35/A (di fronte al cimitero urbano). Gli orari di visita sono dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 17,30.

Familiari e amici diranno addio al 68enne sabato 2 maggio. La cerimonia funebre è in programma alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Paolo, a Biella. Nella stessa chiesa alle 19 di domani, venerdì 1 maggio, verrà recitato il rosario.

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