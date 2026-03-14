Auto nella scarpata nei boschi: trovato morto un uomo di 63 anni. Il corpo era all’interno dell’auto finita nel dirupo. Il ritrovamento dopo la segnalazione di alcuni escursionisti, indagano i carabinieri.

Auto nella scarpata nei boschi

Tragico ritrovamento nei boschi di Mezzenile, nelle Valli di Lanzo. I resti recuperati giovedì mattina in località Murasse apparterrebbero a un pensionato di 63 anni residente a Ceres.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si trovava all’interno della propria auto, finita sul fondo di una scarpata. Il veicolo, risultato intestato proprio al 63enne, sarebbe precipitato nel dirupo probabilmente da tempo. L’uomo, infatti, viveva da solo e da alcuni mesi non si vedeva più in paese, ma nessuno ne aveva denunciato la scomparsa.

A segnalare la presenza del veicolo è stato un gruppo che stava passeggiando in zona. Notata l’auto nel dirupo, hanno subito dato l’allarme.

Sono intervenute le squadre del soccorso alpino, i militari della guardia di finanza e i carabinieri di Venaria Reale. I soccorritori si sono calati nella scarpata insieme al medico legale per il recupero del corpo e gli accertamenti.

Le cause

I motivi del decesso sono ancora in fase di accertamento.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sono un possibile malore oppure una manovra errata che avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo.

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