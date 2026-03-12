Trovato il cadavere del motociclista scomparso lo scorso luglio. Il corpo di Eric Bellini, l’uomo avrebbe compiuto 48 anni appena quattro giorni dopo la sua sparizione, è stato rinvenuto in un fosso a bordo strada.

Trovato il cadavere del motociclista scomparso lo scorso luglio

Residente a Moriondo Torinese, era scomparso nel nulla ormai otto mesi fa. Il suo cadavere, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo via Buttigliera, a Chieri, vicino alla centrale elettrica dell’Enel. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco con il carro luci e il nucleo speleo-alpino-fluviale del comando provinciale e il magistrato di turno. La strada è stata completamente chiusa al traffico per consentire i rilievi.

A dispetto delle condizioni del corpo (per averne la certezza serviranno l’autopsia e forse l’analisi del dna), sulla sua identità sembrano non esserci dubbi. Il cadavere aveva il medesimo casco e sul luogo è stata trovata anche la sua moto, una Ktm nera e arancione. L’ipotesi più verosimile è che l’uomo sia morto per un incidente stradale, essendo finito fuori strada la sera stessa della scomparsa, a circa 10 chilometri da casa. L’ultimo avvistamento era stato alla sagra della salsiccia di Castelnuovo Don Bosco, dove aveva trascorso le ore precedenti alla sua sparizione.

Lo ha scoperto un agricoltore

A dare l’allarme è stato un agricoltore del posto, che stava eseguendo alcuni lavori con un trattore su un terreno di proprietà adiacente alla strada. E’ poi ascoltato a lungo dagli inquirenti.

Nella zona è presente una folta vegetazione che potrebbe avere nascosto il corpo per un lunghissimo periodo di tempo, senza che nessuno se ne accorgesse. Se così fosse sarebbero stati del tutto inutili anche le diverse battute di ricerca e gli appelli rivolti dai familiari alla trasmissione “Chi l’ha visto?” di Rai 3.

