Trovato il cadavere di un ragazzo di 25 anni, è stato giustiziato

46 secondi fa

Il corpo senza vita di un 25enne albanese, residente a Santa Vittoria d’Alba (Cuneo), è stato trovato nel pomeriggio di ieri vicino a Bra. A fare la macabra scoperta è stato un automobilista di passaggio, che ha dato l’allarme.

Le autorità non confermano, ma sarebbe stato ucciso da un colpo di pistola alla testa. L’arma non sarebbe stata trovata sul luogo dell’accaduto e quindi ci sarebbero pochi dubbi sul fatto che si sia trattato di un omicidio. A suffragare questa ipotesi anche il fatto che il cadavere sia stato trovato parzialmente coperto con della sabbia.

Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri della compagnia cittadina e del nucleo investigativo del comando provinciale di Cuneo con il coordinamento della pm Sara Paterno della procura di Asti. Quest’ultima ha disposto l’autopsia sulla salma, che verrà eseguita nella giornata di domani, sabato 21.

Argomenti correlati:
