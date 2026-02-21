Auto ribaltata in viale Matteotti a Biella

Incidente stradale questa notte in centro a Biella. E’ successo poco prima di mezzanotte alla rotonda fra viale Matteotti e via Repubblica. A causa di una mancata precedenza si sono scontrate due auto, una delle quali si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le cure del caso. Stando alle prime notizie, le condizioni dei feriti non sarebbero gravi. Toccherà ai carabinieri ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

