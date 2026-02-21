Uomo di Salussola butta 57 sacchi di spazzatura nelle risaie

Per mesi ha buttato sacchi di spazzatura nelle risaie, ma alla fine è stato individuato e sanzionato. Il protagonista è un uomo di 60 anni residente a Salussola.

L’ultimo misfatto è stato quello fatale. La polizia locale lo ha sorpreso proprio mentre, fermo con l’auto sul ciglio della strada, stava lanciando quattro sacchi contenenti delle lattine.

Le indagini hanno consentito di appurare che non si tratta di un fatto isolato, ma che nell’arco dell’ultimo anno l’uomo si sarebbe sbarazzato complessivamente di 57 sacchi, tutti abbandonati nelle campagne circostanti Salussola. La sua inciviltà gli è costata una sanzione amministrativa, il ritiro della patente e l’obbligo di rifondere tutti i danni causati.

Foto di repertorio

