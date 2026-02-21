BiellaCronaca
Tre rumeni a Biella con l’auto piena di merce rubata
Sorpresi dai carabinieri
Nel pomeriggio di sabato scorso i Carabinieri del Radiomobile di Biella hanno denunciato tre cittadini rumeni. Bloccati a bordo di un’auto con borsoni pieni di refurtiva. Alcuni oggetti avevano ancora l’antitaccheggio.
Durante il controllo del territorio, un’autoradio ha notato un’auto con targa rumena sospetta. Era ferma in via Fratelli Rosselli vicino ai supermercati. A bordo c’era un uomo che sembrava attendere.
Atteggiamento sospetto
I Carabinieri si sono avvicinati per controllare. Hanno visto due uomini scendere da un’altra auto. Si avvicinavano a piedi alla prima vettura. Alla vista della gazzella hanno cambiato direzione.
I militari hanno bloccato anche loro. Tutti e tre sono cittadini rumeni. Hanno tra i 20 e i 40 anni. Sono con precedenti per furto e senza fissa dimora.
Le due auto sono state perquisite. Nel cofano e sotto i sedili c’era merce rubata. Prodotti avevano ancora la targhetta antitaccheggio. I tre sostenevano acquisti online, senza prove.
Merce per migliaia di euro: bellezza, detergenti, cura dentale e champagne costosi. Nessun supermercato locale aveva segnalato furti.
Dove sono avvenuti i furti
Sono iniziati accertamenti con altri reparti dell’Arma in Regione. Dopo giorni è emerso che i furti erano a Chivasso e Ivrea. La merce sarà restituita ai proprietari che hanno denunciato.
I tre uomini sono stati denunciati a piede libero. Accusa: ricettazione alla Procura di Biella. Probabile che i Carabinieri abbiano sventato altri furti.
