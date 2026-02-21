I carabinieri assumono 898 marescialli

È stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 16° Corso Triennale di 898 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri per il periodo 2026-2029. Il bando offre un’importante opportunità professionale a giovani cittadini italiani e militari dell’Arma desiderosi di intraprendere una carriera di responsabilità al servizio della collettività.

Dettagli sui posti a concorso

Degli 898 posti complessivi, sono previste specifiche riserve:

• 199 posti riservati ai familiari di appartenenti alle Forze Armate o di Polizia deceduti in servizio, ai diplomati delle Scuole Militari e agli assistiti di enti di assistenza per orfani dei militari.

• 36 posti sono destinati alla specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

• Un ulteriore concorso per 24 posti sarà bandito per candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua tedesca) per l’impiego in provincia di Bolzano.

Requisiti principali per la partecipazione

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:

• Abbiano compiuto 17 anni e non superato il giorno di compimento del 26° anno (limite elevato a 28 anni per chi ha già prestato servizio militare).

• Siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o siano in grado di conseguirlo entro l’anno scolastico 2025-2026).

• Godano dei diritti civili e politici e abbiano una condotta incensurabile.

Iter selettivo

Lo svolgimento del concorso prevede diverse fasi di valutazione:

1. Prova preliminare (quiz a risposta multipla).

2. Prova scritta di conoscenza della lingua italiana.

3. Prove di efficienza fisica.

4. Accertamenti psicofisici e attitudinali.

5. Prova orale e prove facoltative (lingua straniera e informatica).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online tramite il sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it) nell’area concorsi o attraverso il Portale del Reclutamento inPA. Il termine perentorio per l’invio è di 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del decreto nel portale inPA.

Per accedere alla procedura è necessario possedere un’identità digitale SPID o la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Per ulteriori informazioni e per consultare il bando integrale, è possibile visitare il sito www.carabinieri.it.

