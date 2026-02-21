Elio e le storie tese in concerto a Biella

Arriva per la prima volta a Biella il Concertozzo. L’evento è realizzato da Elio e le storie tese. È ideato dal Trio Medusa per unire musica e solidarietà. Due giorni di concerti, talk ed eventi.

Venerdì 26 giugno in Piazza Duomo ci saranno talk, spettacoli e dibattiti. Gli stand informativi saranno gratuiti. Sabato 27 giugno in Piazza Falcone si terrà il Concertozzino. È dedicato ad artisti emergenti. Poi arriverà il Concertozzo vero e proprio. Elio e le storie tese chiuderanno con un grande concerto.

Nel 2025 a Bassano del Grappa c’erano oltre 10.000 spettatori. L’organizzazione ha coinvolto 20 associazioni e sponsor. Tra loro Banca Mediolanum, EssilorLuxottica, Lauretana, Ricola, Sammontana, Terna e Trivellato. Sono stati devoluti 50.000 euro a PizzAut. Il progetto gestisce l’area food dal primo anno.

Per il 2026 il Concertozzo sostiene CasAUTentica. PizzAut crea Palestre di Autonomia Abitativa a Cassina de’ Pecchi. Sono appartamenti vicino al ristorante, ora tre su sei previsti. La ristrutturazione prevede unità autonome e spazi comuni. È un piccolo borgo per crescita e indipendenza.

Gli spazi sono “palestre di vita” per giovani autistici. Imparano gesti quotidiani come dormire fuori casa, rifare il letto, cucinare, pulire. Il progetto insegna convivenza e relazioni sociali condivise. I ragazzi gestiscono la casa con altri coetanei autistici. Questo rafforza l’autostima e dimostra loro capacità adulta.

