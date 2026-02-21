Questa sera al Piazzo c’è la Folle notte

Mancano poche ore alla “Folle Notte” di carnevale a Biella. Torna stasera in piazza Cisterna dalle 20.30. Musica e intrattenimento sono al centro dell’evento promosso dal comune di Biella con La Fonderia Musicale. L’anno scorso parteciparono circa 4.000 persone. Anche stavolta ci sono grandi aspettative.

LEGGI ANCHE: Elio e le storie tese in concerto a Biella

Il carnevale coinvolge bambini, ragazzi e adulti. Ospiti speciali: Gipin, Catlina e maschere locali. Musica dal vivo e dj set fino alle 2. Ci sarà servizio bar e navetta. Navetta attiva dalle 22.30 in piazza Curiel/De Agostini. Una corsa ogni 20 minuti fino al Bellone. Prima delle 22.30 si usa il bus per il Piazzo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook