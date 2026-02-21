Domani all’alba si apre la pesca

All’alba di domani, domenica 22 febbraio, aprirà la stagione di pesca in tutte le acque salmonicole della Provincia di Biella. Si chiuderà domenica 4 ottobre.

Trota fario: misura minima per il pescato

Per favorire la riproduzione naturale delle trote e la crescita dei riproduttori, le autorità hanno fissato la misura minima del pescato a 24 cm nelle zone salmonicole.

Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica nelle acque salmonicole

Si ricorda che nelle acque salmonicole si vieta l’uso di ami con ardiglione. In alternativa si possono usare ami con ardiglione schiacciato. Gli ami armati con esca naturale devono presentare apertura non inferiore a 7 mm.

Divieto di pesca nelle acque classificate salmonicole

Nelle acque salmonicole i pescatori non possono esercitare la pesca dilettantistica martedì e venerdì, tranne nei festivi.

Zone di protezione e ripopolamento

Le autorità hanno rinnovato e modificato parzialmente le zone di divieto. Sul Rio Caneglio nel Comune di Crevacuore hanno introdotto una nuova zona. Nei Comuni di Mosso e Vallemosso hanno eliminato il divieto sul Rio Artignaga.

Zone no kill

Nelle zone a rilascio obbligatorio si consente solo la pesca a mosca.

Regolamento della pesca alla carpa e della tecnica del carpfishing nei bacini artificiali della Provincia di Biella

L’atto commissariale ribadisce il divieto di pesca alla carpa dal 1° al 30 giugno secondo le disposizioni regionali. Dal 1° al 31 maggio si autorizza solo la pesca NO KILL alla carpa. Il carpista deve occupare una postazione lunga almeno 25 m. Nel carpfishing chi pesca ha l’obbligo di tenere e usare un guadino bagnato con bocca non inferiore a 80 cm.