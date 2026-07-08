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Gloria Carbone nuovo direttore generale della Fulgor Chiavazzese
La società calcistica ha puntato su una figura femminile
Gloria Carbone nuovo direttore generale della Fulgor Chiavazzese
La decisione di riservare a una donna una carica così importante è una scelta, purtroppo, ancora in controtendenza nel 2026 e fonda le proprie radici nella volontà di dimostrare come le dinamiche sportive, e calcistiche, necessitano di rinnovamento. «𝑂𝑡𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑟𝑎 – afferma Carbone. 𝐼𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑖, 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑢𝑜𝑙𝑜 è 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡à 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖. 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎, 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑖 𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑢𝑙𝑔𝑜𝑟».
La scelta
Le scelte di inserire 𝐟𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞 𝐟𝐞𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐥𝐢, negli staff dirigenziali e di campo, sono ancora ridotte nell’ambiente calcistico. Sul tema prosegue il nuovo dg: «𝐼𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜, 𝑠𝑜𝑝𝑟𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑛𝑒𝑖 𝑟𝑢𝑜𝑙𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑧𝑖𝑎𝑙𝑖, 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑚𝑝𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑢 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑖 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑖. 𝑁𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑙𝑒, 𝑚𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑑𝑢𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑟𝑙𝑒 𝑠𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜 𝑎𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖. 𝑆𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑑𝑜𝑝𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑔𝑢𝑎𝑑𝑎𝑔𝑛𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎 𝑢𝑜𝑚𝑜. […] 𝑃𝑖ù 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑛𝑒𝑖 𝑟𝑢𝑜𝑙𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑣𝑒 𝑎𝑖𝑢𝑡𝑒𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑐𝑐ℎ𝑖 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑖 𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡à».
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