Gloria Carbone nuovo direttore generale della Fulgor Chiavazzese

La decisione di riservare a una donna una carica così importante è una scelta, purtroppo, ancora in controtendenza nel 2026 e fonda le proprie radici nella volontà di dimostrare come le dinamiche sportive, e calcistiche, necessitano di rinnovamento. «𝑂𝑡𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑙’𝑖𝑛𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑚𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑒𝑟𝑎 – afferma Carbone. 𝐼𝑛 𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑐𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑐ℎ𝑖𝑙𝑖, 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑢𝑜𝑙𝑜 è 𝑢𝑛 𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡à 𝑑𝑒𝑣𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑖. 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑖𝑎, 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑖 𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝑟𝑖𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝐹𝑢𝑙𝑔𝑜𝑟».